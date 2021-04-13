Тарпищев рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Медведева

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии здоровья второй ракетки мира Даниила Медведева.

Ранее стало известно, что российский теннисист заразился коронавирусом.

«Состояние Медведева вроде бы нормальное. В принципе, пока все в легкой форме. А дальше, не знаю, что будет. Он сейчас находится у себя дома», — цитирует Тарпищев «Чемпионат.com».

Из-за коронавируса россиянин не сможет выступить на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

При этом сообщалось, что в преддверии турнира Медведев провел тренировку с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 11 по 18 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет почти €2,5 млн. Во втором круге россиянин должен был встретиться с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).

В нынешнем сезоне Медведев стал победителем ATP Cup и турнира в Марселе. Также он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

В настоящее время россиянин занимает второе место в рейтинге ATP.