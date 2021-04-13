Широков раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе арбитров матча 25-го тура чемпионата страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Встреча, прошедшая 11 апреля на »РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». На 52-й минуте матча после удара Виктора Мозеса мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло. После просмотра видеоповтора главный судья Кирилл Левников не стал назначать пенальти.

«Я не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса. Это не опорная рука, она висит. Будет интересно послушать, почему не назначают такие очевидные пенальти», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

По мнению красно-белых, в матче было еще два спорных эпизода, в которых рефери не поставил 11-метровые удары. На 44-й минуте защитник «железнодорожников» Александр Сильянов ударил по ноге полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, а в концовке встречи Сильянов рукой заблокировал прострел форварда Джордана Ларссона.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал «поставить на место» клуб.