FARE отреагировала на расистские оскорбления Гильерме в матче со «Спартаком»

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) отреагировала на расистские оскорбления голкипера московского «Локомотива» Гильерме в матче со столичным «Спартаком».

В FARE отметили, что Гильерме на протяжении пяти лет оскорбляют болельщики красно-белых, сравнивая вратаря сборной России с обезьяной.

«Выходит, что «Спартак» все это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков», — сказали в пресс-службе организации.

Также в FARE выразили надежду, что в контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) примут серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что фанаты «Спартака» оскорбляли на расовой почве голкипера Локомотива» Гильерме во время матча РПЛ.