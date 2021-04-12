Почетный президент РФС не верит в заговор против «Спартака»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что против московского «Спартака» нет судейского заговора, передает РИА «Новости».

«То, что заговора против «Спартака» нет, — это однозначно. Наш футбол перерос такие моменты. Но люди уровня Леонида Федуна не жаловалось бы, если бы не было повода», — сказал Колосков.

Напомним, в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые уступили московскому «Локомотиву» со счетом 0:2.

«Спартак» направил обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова в матче с «Локомотивом». Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах не назначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й и 87-й минутах.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» готов предоставить РФС видео с провокациями Гильерме в адрес болельщиков.