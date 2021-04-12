Управляющий директор «Спартака»: это не «Локомотив» нас переиграл

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о поражении красно-белых в матче 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

Встреча между, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Функционер заявил, что футболисты «Спартака» были менее эмоциональны, чем надо.

«Я ждал большей заряженности. С чем связана нынешняя игра? Не знаю. Может, что-то не получилось в схеме, может, «Локомотив» прочитал нашу игру», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

По мнению управляющего директора красно-белых, игра команды не шла со стартового свистка.

«Думаю, что это «Спартак» не сыграл в свою силу, а не «Локомотив» нас переиграл. В целом «Спартак» должен был быть более агрессивен, хотя и ребята старались», — заключил Мележиков.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

Ранее «Локомотив» отреагировал на победу над «Спартаком» мемом из игры GTA.