Дочь Пескова и Навки осталась без медали из-за технической ошибки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что из-за технической ошибки ее шестилетняя дочь Надежда осталась без медали первенства Московской области.

Турнир по фигурному катанию прошел 11 апреля. Дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по итогам соревнований заняла шестое место.

«Произошла техническая ошибка камеры, и было не видно, как она докрутила элемент, в итоге нам сняли баллы за технику — и вот такой результат…» — написала Навка в Instagram.

Экс-спортсменка отметила, что без ошибки Надежда была бы на пьедестале.

«Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого. Даже с учётом того, что это все выяснили, но результат есть результат», — добавила олимпийская чемпионка.

Также Навка поблагодарила подписчиков за теплые слова поддержки.

Ранее Навка прокомментировала победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в шведском Стокгольме.