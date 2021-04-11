Модрич высмеял Пике по ходу матча «Реал» — «Барселона»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высмеял защитника «Барселоны» Жерара Пике по ходу матча 30-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1). Об этом сообщает Marca.

В концовке встречи игрок каталонского клуба выразил недовольство малым количеством компенсированного ко второму тайму временни.

— Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? — спросил хорват.

— Он добавил всего четыре минуты, — ответил Пике.

— А сколько вы хотите? — уточнил Модрич.

Напомним, что после этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

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