Президент «Барселоны» верит в то, что клуб продолжит борьбу за победу в Примере

Президент каталонской «Барселоны» Хуан Лапорта заявил, что команда сможет продолжить борьбу за победу в Примере.

«У нас впереди восемь игр, чтобы добиться победы в Ла Лиге. Не сомневаюсь, что команда будет бороться до конца», — написал Лапорта в Twitter.

Напомним, 10 апреля сине-гранатовые уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:2. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Ранее наставник каталонской «Барселоны» Куман нагрубил корреспонденту после матча с мадридским «Реалом».