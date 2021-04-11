Наставник «Барселоны» Куман нагрубил корреспонденту после матча с «Реалом»

Наставник каталонской «Барселоны» Куман нагрубил корреспонденту после матча с мадридским «Реалом», который прошел в рамках чемпионата Испании.

Напомним, сине-гранатовые уступили со счетом 1:2.

После игры Куман раскритиковал судейство. Он спросил у репортера, должен ли был арбитр назначить пенальти в ворота «Королевского клуба».

«Решение всегда остается за судьями», — сказал корреспондент.

«Если хочешь сесть на забор, сядь на забор», — ответил Куман и прервал интервью.

Напомним, «сливочные» одержали верх со счетом 2:1. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

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