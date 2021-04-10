«Реал» выиграл у «Барселоны» первый тайм в «Эль Класико»
В эти минуты идет матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».
После первого тайма в матче со счетом 2:0 лидирует столичный коллектив. На 13-й минуте французский форвард Карим Бензема замкнул пяткой прострел с фланга, а на 28-й минуте Тони Кроос точно исполнил штрафной.
Отметим, что на 41-й минуте Зинедин Зидан произвел замену: вместо получившего травму колена полузащитника Лукаса на поле вышел Альваро Одриосола.
В режиме реального времени «сливочные» вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.
«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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