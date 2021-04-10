«Реал» выиграл у «Барселоны» первый тайм в «Эль Класико»

В эти минуты идет матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

После первого тайма в матче со счетом 2:0 лидирует столичный коллектив. На 13-й минуте французский форвард Карим Бензема замкнул пяткой прострел с фланга, а на 28-й минуте Тони Кроос точно исполнил штрафной.

Отметим, что на 41-й минуте Зинедин Зидан произвел замену: вместо получившего травму колена полузащитника Лукаса на поле вышел Альваро Одриосола.

В режиме реального времени «сливочные» вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.



«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в команде.