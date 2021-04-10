Большунов: мне надоели журналисты

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своем отношении к возросшей популярности.

По его словам, общение с представителями СМИ у него отнимает много времени и сил.

«Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. Ну а когда мы встречаемся, я стараюсь как можно быстрее завершить интервью и пойти тренироваться. Конечно, в такой популярности есть плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, так как отнимает много сил. Да, реклама — это хорошо, но лыжные гонки у меня в приоритете. На первом месте результат», — сказал Большунов в эфире телеканала «Югра».

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов рассказал об отношении к трехкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо.