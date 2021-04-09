Игрокам «Арсенала» грозит уголовная ответственность за атаку на тренеров ЦСКА

Игрокам тульского «Арсенала» Гие Григалаве и Гураму Аджоеву-младшему грозит двухлетняя дисквалификация за атаку на тренеров московского ЦСКА после окончания матча раунда 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортивного юриста Артема Пацева, если описанный эпизод имеет место быть, то возможны как и спортивные санкции по линии Российского футбольного союза (РФС), так и возбуждение уголовного дела в зависимости от обстоятельств произошедшего.

Также специалист отметил, что за попытку физического воздействия или само физическое воздействие нарушителям грозит наказание в виде денежного штрафа или дисквалификации сроком до двух лет.

Напомним, появилась информация о том, что игроки «оружейников» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший пытались наброситься на тренеров красно-синих в подтрибунном помещении стадиона «Арсенал», пообещав «проломить головы».

Ранее сообщалось, что президент «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг новость о драке после матча 1/4 финала Кубка России против московского ЦСКА.