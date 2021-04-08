Президент «Арсенала» опроверг новость о драке после матча с ЦСКА

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг новость о драке после матча 1/4 финала Кубка России против московского ЦСКА, передает Sport24.

Напомним, появилась информация о том, что игроки «оружейников» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший пытались наброситься на тренеров красно-синих.

«Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — сказал Аджоев.

ЦСКА победил со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают четвертое место, набрав 43 очка. Следующий матч в чемпионате подопечные Ивицы Олича проведут 12 апреля против «Ротора» из Волгограда.

«Арсенал» располагается на 14-й строчке, имея в активе 17 баллов. 11 апреля туляки примут на своем поле «Краснодар», который несколько дней назад назначил Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

Ранее футболисты «Арсенала» пытались наброситься на тренеров ЦСКА.