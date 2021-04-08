Рамазан Исмаилов: Минеев может вывести Магомеда из себя гейским трештоком

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова рассказал, чем опасен соперник его подопечного Владимир Минеев. 1 октября Исмаилов и Минеев проведут матч-реванш.

«Он готовится в Дагестане под руководством Расула Магомедалиева, где много борцов-вольников. Это уже представляет опасность. Во-вторых, Минеев — хороший ударник, хорошо боксирует, работает ногами. В-третьих, он может вывести Магомеда из себя трештоком, который даже по мужским понятиям непозволителен. Этот трешток унижает его самого. Бывает мужской трешток, а бывает вот такой гейский, где он использует недозволенные приемы», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Матч ТВ».

Первый бой между спортсменами, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.

После первого боя оба спортсмена не раз обменивались резкими репликами в соцсетях.

Исмаилов рассказал об опасениях Минеева подвергнуться сексуальному насилию.