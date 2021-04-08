«Бавария» проиграла в домашнем матче впервые с ноября 2019 года

Мюнхенская «Бавария» потерпела первое домашнее поражение с ноября 2019 года, уступив в Германии «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:3.

Последнее поражение на домашней арене датировано 30 ноября 2019 года, тогда «Бавария» уступила «Байеру» со счетом 1:2. С тех пор команда проигрывала лишь в гостевых матчах.

Стоит отметить, что для главного тренера баварской команды Ханса-Дитера Флика это поражение стало первым в Лиге чемпионов на этом посту. Он возглавляет «Баварию» с 2019 года, до этого в еврокубке он 15 раз одерживал победу, и одна встреча завершилась ничейным результатом.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встречались немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.