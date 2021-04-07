Косторная была уверена в успехе российских фигуристок на чемпионате мира

Чемпионка Европы, российская фигуристка Алена Косторная заявила, что была уверена в успешном выступлении российских спортсменок на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме.

На мировом первенстве в Швеции впервые в истории весь подиум заняли российские фигуристки: золото досталось Анне Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова.

«Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. Была полностью уверена, потому что в нашей стране женский пол — это сильный пол», — заявила Косторная после выступления в шоу «Чемпионы на льду».

Стоит отметить, что Косторная летом 2020 года перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако некоторое время назад вернулась обратно в группу «Хрустального».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о совместной работе с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом.