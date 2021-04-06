WADA проверяет информацию о проведенном британскими атлетами расследовании

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает информацию о проведенном британскими бегунами самостоятельном расследовании их допинговых случаев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя по связям с общественностью WADA.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в 2014 году Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) позволило участникам Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Рису Уильямсу и Гарету Уорбертону провести частное тестирование используемых ими препаратов, в которых, по их мнению, могли оказаться следы допинга. До этого спортсмены сдали положительные тесты на анаболические стероиды.

«Независимый отдел разведки и расследований WADA сообщил нам, что он включит эти новые элементы в расследование, которое было начато две недели назад в отношении исторических обвинений в Великобритании», — заявил представитель WADA.

Ранее сообщалось, что UKAD приняло решение отказать WADA в передаче проб четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фараха для перепроверки. Причиной стали обвинения в адрес тренера спортсмена Альберто Салазара, уличенного в контрабанде тестостерона.