Семак отреагировал на разговоры о своей отставке

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о разговорах о своей отставке.

«Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» — солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И плюс очень популярный. Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством клуб дважды побеждал в чемпионате России (2018/19, 2019/20), а также становился обладателем Кубка (2019/20) и Суперкубка страны (2020).

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 48 очков, лидирует в турнирной таблице. Команда опережает идущий на втором месте московский «Спартак» на один балл. При этому сине-бело-голубые имеют одну игру в запасе.

5 апреля «Зенит» примет «Химки». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

Ранее Семак высказался о будущем нападающих команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.