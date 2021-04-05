Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу голов в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей одну из заброшенных шайб на свой счет оформил капитан Александр Овечкин. Этот гол позволил 35-летнему форварду выйти на на второе место в НХЛ по числу взятий ворот в большинстве.

По данному показателю россиянин сравнялся с легендарным Бреттом Халлом, у которого 265 шайб в неравных составах. Лидирует же с 274 шайбами Дэйв Андрейчук.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 34 матча и набрал 34 очка (19+15).

После этого успеха столичный коллектив набрал 54 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ.