Губернатор Кировской области отреагировал на обрушение крыши во время детских соревнований

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отреагировал на обрушение крыши, произошедшее непосредственно во время забега на детских соревнованиях по легкой атлетике. Глава региона заявил, что дал поручение всем ответственным органам провести проверку произошедшего.

«По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где произошло разрушение кровли размером 5 на 4 метра, дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего», — говорится в сообщении, размещенном в «сториз» «Инстаграма» Васильева.

4 апреля Кирове во время забега на детских соревнованиях по легкой атлетике в спорткомплексе «Вересники» рухнула крыша. В прокуратуре Кировской области заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Там также уточнили, что возможной причиной произошедшего могло стать скопление мокрого снега и влаги на крыше спорткомплекса..

Прокуратура региона организовала проверку по данному факту..

Ранее сообщалось, что в Ахтубинске человек погиб при обрушении ангара с ЧМ.