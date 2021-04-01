В Ахтубинске человек погиб при обрушении ангара
Карина Казанцева
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В городе Ахтубинск Астраханской области обрушилась крыша ангара, из-за чего один человек погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли», - сказал источник.
Отмечается, что двое ранены и доставлены в больницу, еще один рабочий, вероятно, находится под завалами. Другие детали не уточняются. Что стало причиной обрушения пока не сообщается.
Ранее мост в районе села Хебда Шамильского района Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика. Рухнул второй пролет моста. В результате обрушения пострадал один человек.
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