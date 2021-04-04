Панарин забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился на 11-й минуте первого периода матча против «Баффало Сэйбрз», который проходит на арене «Кибэнк центр». Нападающему ассистировали Крис Крайдер и Адам Фокс.

Теперь в его активе Панарина 35 (10+25) очков в 26 встречах. Форвард «Рейнджерс» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди российских хоккеистов.

Второе место в гонке бомбардиров среди россиян занимает одноклубник Панарина Павел Бучневич. Он принял участие в 35 матчах, в которых забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач.

На третьей строчке располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отметился голевым пасом. Всего лидер столичной команды набрал 31 (18+13) балл в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в НХЛ.