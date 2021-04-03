«Спартак» случайно напророчил «Краснодару» разгром от «Ахмата»
Московский «Спартак» случайно напророчил «Краснодару» разгром от «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Перед началом игры в Twitter «быков» медиа-служба красно-белых написала комментарий, как оказалось позднее, ставший реальностью.
«Вряд ли снова проиграете в пять мячей! Удачи!» — гласит текст послания, после которого подопечные Мурада Мусаева уступили грозненскому клубу со счетом 0:5.
Отметим, что после игры официальный аккаунт «Краснодара» удалил видео, под которым «Спартак» оставил свое послание.
После этого успеха подопечные Андрея Талалаева набрали 32 очка и закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева с 34 баллами располагается на десятой позиции.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил готовность покинуть клуб после разгромного поражения от грозненского «Ахмата».
FATALITY! pic.twitter.com/Inj0RY25ZN— третейский судья (@genom88) April 3, 2021