«Спартак» обсуждает вопрос продления контракта с Селиховым

Руководство московского «Спартака» обсуждает вопрос продления контракта с вратарем Александром Селиховым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, голкипер рассчитывает подписать новый трудовой договор и продолжать выступать за красно-белых. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Селихов последний раз выходил на поле в футболке основной команды «Спартака» 7 апреля 2019 года на матч против столичного ЦСКА, в котором получил перелом пальца. После этого ему была проведена операция на ахилловом сухожилии, из-за чего он пропустил весь прошлый сезон.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка после 23 матчей.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура чемпионата России.