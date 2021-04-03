Фигуристка Щербакова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказала о том, как изменилась ее жизнь после чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме.

«Сказать, что все сильно изменилось — нельзя. Я вернулась домой и на следующий же день обратно приступила к тренировкам. Так что в этом смысле ничего не изменилось», — сказала спортсменка.

Напомним, серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Стоит отметить, что на чемпионате Европы в австрийском Граце, который проходил в 2020 году, Щербакова стала обладательницей серебряной награды.

Ранее сообщалось о том, что Щербакова занялась инвестициями.