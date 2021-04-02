Старшие тренеры сборной России по биатлону сохранят свои посты

Старшие тренеры сборной России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов сохранят свои посты на следующий сезон. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Функционер заявил, что данные специалисты продолжат работу в стане национальной команды, однако отметил, что в составе их помощников могут произойти изменения.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Россия выиграла пять медалей в эстафетных гонках. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская в Антхольце, мужчины выиграли серебро и две бронзы.

Из семи наград, завоеванных российскими спортсменами в Кубке мира – 2020/2021, только две личные.

Лишь раз выступление национальной команды было хуже — в сезоне-2017/2018, когда у России было пять индивидуальных медалей.

Для сравнения, сборная Норвегии выиграла 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). У Франции – 34 медали (12-10-12), Швеции — 31 (8-12-11).

Ранее стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на новый сезон.