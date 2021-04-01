Экс-нападающий «Арсенала» Анри высказался о расизме в социальных сетях

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прояснил свою позицию по вопросу оскорблений на почве расизма в социальный сетях, передает The Sun.

Анри принял решение уйти из всех социальных сетей до тех пор, пока не будут приняты решительные действия по борьбе с расизмом в социальных сетях. По его мнению, объем оскорблений, которым люди подвергаются в интернете, слишком велик и токсичен, чтобы его игнорировать.

«Это началось не вчера и не позавчера. Это продолжается вечно. В футболе расизм исходил с трибун. Есть множество историй. Они есть у меня, они есть у всех. Есть свобода слова. Но в аэропорту, кинотеатре, полицейском участке нельзя кричать что угодно. Моя точка зрения: должна быть ответственность», — заявил Анри.

Анри — чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что Анри объявил об уходе из соцсетей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter. По его словам, в интернете крайне медленно протекает борьба с расизмом и дискриминацией.