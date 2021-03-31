Биатлонистка после завоевания медали ЧР перейдет в сборную Румынии

Серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина заявила, что со следующего сезона будет представлять Румынию.

31 марта спортсменка завоевала медаль в спринтерской гонке на первенстве страны, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», — цитирует Ушкину ТАСС.

Биатлонистка отметила, что выступила на первенстве страны, так как была обязана Мордовии за то, что регион приобретал ей патроны и давал винтовку.

«Плюс соревновательная практика», — добавила Ушкина.

Спортсменка присоединится к сборной Румынии в мае. Она призналась, что ее мечтой является выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске одержала Евгения Павлова. Третьей стала Ирина Казакевич.

Ранее серебряный призер юниорского чемпионата России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко заявила о намерении сменить спортивное гражданство.