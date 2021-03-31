Биатлонистка после завоевания медали ЧР перейдет в сборную Румынии
Серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина заявила, что со следующего сезона будет представлять Румынию.
31 марта спортсменка завоевала медаль в спринтерской гонке на первенстве страны, который проходит в Ханты-Мансийске.
«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду», — цитирует Ушкину ТАСС.
Биатлонистка отметила, что выступила на первенстве страны, так как была обязана Мордовии за то, что регион приобретал ей патроны и давал винтовку.
«Плюс соревновательная практика», — добавила Ушкина.
Спортсменка присоединится к сборной Румынии в мае. Она призналась, что ее мечтой является выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске одержала Евгения Павлова. Третьей стала Ирина Казакевич.
Ранее серебряный призер юниорского чемпионата России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко заявила о намерении сменить спортивное гражданство.