Сборная Бельгии разгромила Белоруссию в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 8:0

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 года сборная Бельгии играла против Белоруссии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:0.

Голы в составе бельгийской сборной на счету Миши Батшуайи, Жереми Доку, Денниса Праета, Кристиана Бентеке, Леандро Троссарда (дубль) и Ханса Ванакена (дубль).

ЧМ-2022. Группа E. Третий тур

Бельгия — Белоруссия — 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 - Батшуайи – 14, 2:0 - Ванакен – 17, 3:0 - Троссард – 38, 4:0 - Доку – 42, 5:0 - Прает – 49, 6:0 - Бентеке – 70, 7:0 - Троссард – 75, 8:0 - Ванакен – 89.

В другом матче группы Е сборная Уэльса обыграла Чехию со счетом 1:0.

Сборная Бельгии набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. Далее идут Чехия (4), Уэльс (3), Беларусь (3) и Эстония (0).

Белорусская сборная в своем первом отборочном матче обыграла Эстонию 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Белоруссия.