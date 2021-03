Дзюба признан самым ярким игроком стартовых матчей отбора ЧМ-2022

Нападающий сборной России Артем Дзюба занял первое место в голосовании на официальной странице ЧМ-2022 в Twitter за звание самого яркого игрока стартовых матчей отборочного турнира. В голосовании приняли участие более четырех тысяч человек.

За Дзюбу проголосовали 43% участников опроса. Второе место занял нападающий сборной Сербии Александр Митрович (30%), на третьей строчке расположился черногорец Стеван Йоветич (18%).

Дзюба забил гол в ворота сборной Мальты в первом туре, а также оформил дубль в матче со Словенией во втором туре.

Стартовый свисток матча Словакия — Россия прозвучит 30 марта в 21.45 по московскому времени. Наша сборная имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

Взять реванш за Евро-2016: Россия готовится к игре против Словакии.

⚽️ ️@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup



Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?