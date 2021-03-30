Взять реванш за Евро-2016: Россия готовится к игре против Словакии

Шесть очков из шести возможных — с таким результатом сборная России стартовала в отборочном цикле к предстоящему мировому первенству в Катаре, которое состоится в зимой следующего года. И если победа над сборной Мальты была ожидаемой, то в успешное завершение игры против словенцев верилось с опаской. Но феерия в исполнении Артема Дзюбы в первом тайме и щедрость Йосипа Иличича, упустившего несколько верных моментов для того, чтобы сравнять счет, сыграли в пользу российской команды.

Словаки, напротив, две мартовские игры с треском провалили. И если безголевую ничью против Кипра можно объяснить фактором гостевого поля, первым матчем после долгого перерыва, несыгранностью или невезением, то хоть как-то описать происходящее в домашней встрече с мальтийцами оказалось почти нереально.

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Команда Штефана Тарковича в первом игровом отрезке пропустила два мяча и тут же подняла настроение всем российским фанатам, упрекавшим свою сборную в слабой и неинтересной игре. Во втором тайме словакам все же удалось выровнять положение и вырвать ничью, от которой, правда, футболистам сильно легче не стало.

Главная звезда сборной Словакии — защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр. 26-летний футболист после ничьей в игре против Мальты в жесткой форме выразил недовольство текущими результатами национальной команды.

«Сложно говорить. Грустно, что набрали только одно очко с соперником вроде Мальты. Мы полностью провалили первый тайм, нелегко было вернуться в игру после этого. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как биться в других матчах. Я очень зол»,

— сказал Шкриньяр.

Два очка со слабейшими командами группы практически на самом старте отбора хоронят перспективы словаков на поездку в Катар. Напомним, что напрямую на мундиаль отправится лишь победитель каждой из десяти групп. Вторая же команда попадет в двухраундовый стыковой турнир, по итогам которого будут распределены еще три путевки.

Российская дружина под руководством Станислава Черчесова этим вечером имеет возможность увеличить и без того неплохой отрыв от своих ближайших преследователей — словенцев и хорватов. Правда, заниматься шапкозакидательством в отношении соперника недальновидно. Словаки выйдут на поле «Сити Арены Трнава» злыми и с желанием исправиться перед болельщиками за две ничьих против двух островных государств.

Главный тренер сборной Словакии на предматчевой пресс-конференции рассказал о кадровых перестановках в преддверии матча против России.

»Петер Пекарик и Ондрей Дуда вернулись в команду. Давид Ганцко, который не доиграл прошлый матч, не имеет повреждений. Но мы будем отталкиваться от его самочувствия. Все узнаем сегодня после тренировки. Состояние остальных игроков именно такое, какое должно быть после двух матчей», — заявил специалист.

Станислав Черчесов провел беседу с журналистами в своем классическом стиле, заявив, что при подготовке к третьей игре мартовских сборов в первую очередь ориентируется на состояние своих игроков, а не футболистов команды-соперника.

«Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному оппоненту и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное — знать свою команду»,

— сказал Черчесов.

Большинство экспертов говорят об игре со словаками с настороженным оптимизмом. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что россияне точно уедут из Трнавы с набранными очками:

«Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как чешская. Но если серьезно, то можно сказать, что и Россия — хорошая. Россия точно не проиграет. Как минимум, будет ничья. Практически уверен, что так и будет. В предыдущих матчах словаки меня вообще не удивили», — заявил чешский специалист в интервью «Матч ТВ».

Стартовый свисток матча Словакия — Россия прозвучит в 21.45 по московскому времени. Наша сборная имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира в хорошем настроении и с весомым очковым активом.