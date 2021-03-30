Нганну поднялся на восемь позиций в сводном рейтинге UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поднялся на восемь строчек в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, сообщается на официальном сайте организации.

27 марта на турнире UFC 260, который прошел в Лас-Вегасе, Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича и стал новым обладателем титула в тяжелом дивизионе. Благодаря победе он поднялся на пятое место в рейтинге.

Первую строчку занимает экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Вторым идет обладатель пояса в полусреднем дивизионе Камару Усман. Третье место занимает лучший полулегковес Александер Волкановски, а чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья располагается на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена.

UFC. Рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории:

1. Джон Джонс (США)

2. Камару Усман (Нигерия)

3. Александер Волкановски (Польша)

4. Исраэль Адесанья (Нигерия)

5. Фрэнсис Нганну (Франция)