Футболист молодежной сборной России Маслов покинул расположение команды

Футболист молодежной сборной России Павел Маслов покинул расположение команды.

«В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы со сборной Дании из-за дисквалификации защитник «Спартака» покинул расположение молодежной сборной России», — сообщает пресс-служба сборной в своем Telegram-канале.

Напомним, россияне должны сыграть со сверстниками из Дании в рамках группового турнира чемпионата Европы. Маслов в двух стартовых матчах получил две желтые карточки. Это значит, что на игру со скандинавами он бы не смог выйти из-за дисквалификации.

В первом матче подопечные Михаила Галактионова уверенно обыграли сборную Исландии со счетом 4:1, а затем уступили французам — 0:2. Примечательно, что оба мяча «трехцветные» забили с пенальти. Сначала Маслов сбил соперника в штрафной площади, а затем он сыграл рукой, блокируя удар по своим воротам.

Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ошибки защитника Павла Маслова, которые привели к двум назначенным пенальти в ворота молодежной сборной России в матче с Францией.