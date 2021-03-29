Экс-президента «Спартака» удивило проведение молодежного Евро без VAR

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру сборной России с национальной командой Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова. Червиченко выразил удивление тому, что турнир такого уровня проводится без системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Меня удивляет, что турниры такого ранга проходят без VAR. Понимаю, если бы в какой-нибудь деревне или колхозе играли… Или когда нет денег оборудовать стадионы такими вещами — это еще можно допустить. Но молодежный ЧЕ без VAR — это беда», — заявил он.

После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался после поражения сборной России от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.