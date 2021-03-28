Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч молодежных сборных Франции и России в рамках второго тура чемпионата Европы. Его слова передает «СЭ».

Журналист заявил, что у подопечных Михаила Галактионова может хватить мастерства для того, чтобы одержать победу.

«Это будет очень сложная игра. Французы, конечно, сильнее, чем мы, но они проиграли первый матч сборной Дании. Франция будет играть на победу. С этой точки зрения интересно посмотреть на то, как будет с этим справляться наша сборная. У нас хороший тренер, я жду хорошего футбола», — сказал Губерниев.

Напомним, что игра между Францией и Россией состоится в венгерском Сомбатхее сегодня, 28 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Словакии и России в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обслужит испанская бригада арбитров.