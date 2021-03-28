Нганну прокомментировал победу над Миочичем на UFC 260

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над Стипе Миочичем на турнире UFC 260. Его слова передает пресс-служба промоушена в YouTube.

По его словам, ему удалось извлечь урок от поражения в поединке, состоявшемся в 2018 году, и выйти на новый уровень.

«Эмоции просто переполняют меня. Я сделал выводы после прошлого боя. Та ночь была самым главным событием всей моей жизни. Это может прозвучать странно, но на самом деле, я не чувствовал, что в тот раз проиграл.

Я смог пересобраться и видоизменить свой стиль. Он задел меня правой, но я не был потрясен. Он допустил ошибку и я поймал его», — сказал Нганну.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента.

Ранее сообщалось, что Фрэнсис Нганну получил денежный бонус в размере $50 тыс. за нокаут Стипе Миочича.