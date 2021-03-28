Хабиб прокомментировал первую победу своего двоюродного брата в UFC
Андрей Черников
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Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу своего двоюродного брата Абубакара в промоушене.
Абубакар Нурмагомедов одержал победу над американцем Джаредом Гуденом.
«Еще одна крупная победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, братья — все для меня. Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего», — написал Хабиб в Instagram.
Абубакар Нурмагомедов провел уже 19 поединков, в которых трижды проигрывал, и один раз бой завершился ничейным результатом. В рамках Абсолютного бойцовского чемпионата двоюродный брат Хабиба дрался единожды, тогда он встречался с немецким бойцом Давидом Завадой и уступил. Бой был проведен в ноябре 2019 года.