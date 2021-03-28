Роналду выкинул капитанскую повязку после матча с Сербией

Сборная Португалия сыграла вничью с Сербией в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На последней минуте матча игрок сборной Португалии Криштиану Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот. Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

После двух туров Португалия занимает второе место, набрав четыре очка. Сербы расположились на первой строчке, обгоняя португальцев по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на победу над сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.