Опубликовано фото из раздевалки сборной России после победы над Словенией (2:1) в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Победная!» — так прокомментировала пресс-служба национальной команды пост в Twitter.

Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.

Словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации.