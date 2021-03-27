Опубликовано фото из раздевалки сборной России после победы над Словенией
Опубликовано фото из раздевалки сборной России после победы над Словенией (2:1) в рамках второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Победная!» — так прокомментировала пресс-служба национальной команды пост в Twitter.
Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.
Словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации.
ПОБЕДНАЯ ����❤️#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/iyVjKLuDsY— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021