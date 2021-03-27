Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрем, Конор Шири и россиянин Александр Овечкин, который оформил дубль. Стоит отметить, что ворота «Кэпиталз» защищал Илья Самсонов. Он отразил 24 броска из 24-х.

Овечкин отличился девять раз в последних восьми матчах.

В своем дивизионе «Вашингтон» занимает первое место, набрав 48 очков. «Нью-Джерси» расположился на седьмом месте, имея в активе 28 баллов.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).