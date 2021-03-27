Овечкин отметился точным броском в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси».

«Кэпиталз» ведет со счетом 2:0.

Стоит отметить, что первую шайбу в матче забил российский форвард Александр Овечкин. Он отличился восемь раз в последних восьми матчах.



В своем дивизионе «Вашингтон» занимает второе место, набрав 46 очков. «Нью-Джерси» расположился на седьмом месте, имея в активе 28 баллов.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу голов, при помощи которых команда смогла сравнять счет.