«Коляда мог и без выкрутасов обойтись»: Роднина оценила выступление россиян на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в шведском Стокгольме. По итогам короткой программы Михаил Коляда показал четвертый результат (93.52) и сохраняет неплохие шансы побороться за медаль, а второй представитель России Евгений Семененко замыкает первую десятку.

«Порадовал молодой Семененко. Понятно, что в короткой программе он боролся за себя. Наверное, меньше думал о местах, больше — как себя презентовать. Коляда, конечно, мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов. Что я имею в виду? Я про непонятные троечки в его программе. Верю ли в медаль Коляды? Главное, чтобы он верил», — сказала Роднина в интервью «Чемпионату».

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Судьи дали спортсмену 106.98 балла. Второе место еще один японец — Юма Кагияма, у него 100.96 балла. на третьем месте представитель США Нэйтан Чен (98.85).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.