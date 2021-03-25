Трехкратный чемпион мира Иродов: У Клебо было больше шансов в марафоне, чем у Большунова

Трехкратный чемпион мира среди юниоров Денис Иродов поделился мнением о конкуренции между норвежским лыжником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.

«Меня опечалила развязка марафона в Оберстдорфе. Большунов и Клебо заслужили золото. Если бы все было без нарушений, у Йоханнеса все равно было больше шансов на победу», — передает слова Иродова сайт Союза биатлонистов России (СБР)

Напомним, первым к финишу на дистанции 50 км пришел норвежец Йоханнес Клебо, но после гонки он был дисквалифицирован за то, что мешал и сломал палку Большунову. С одной палкой россиянин пропустил вперед Клебо и другого норвежца Эмиля Иверсена. После гонки российская сторона подала протест, в результате чего Клэбо был лишен золотой медали.

Ранее Йохеннес Клебо рассказал о том, что у него не получается нормально общаться с россиянином Александром Большуновым из-за языкового барьера.