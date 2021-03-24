Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о лучшем моменте в короткой программе на мировом первенстве — 2021 в Стокгольме.

За свое выступление спортсменка получила 78,86 балла. Она успешно исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип.

«Когда приземлила тройной флип и все прыжки закончены. Подумала, наконец-то чистая программа. Теперь главное без глупых ошибок в дорожке шагов и вращениях», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

По итогам короткой программы россиянка Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Ранее олимпийский призер, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о выступлении Щербаковой.