«Беневенто» планирует выкупить у ЦСКА нападающего Гайча

Итальянский «Беневенто» планирует выкупить у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, спортивный директор «красно-желтых» Паскуале Фоджа намерен активировать опцию выкупа аргентинского форварда.

Напомним, что Гайч перешел в «Беневенто» в минувшее зимнее трансферное окно на правах аренды. 22-летний форвард имеет возможность остаться в Серии А на сезон-2021/22, если сыграет более 50% матчей в оставшемся чемпионате.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) за 13 игр Гайч не смог отличиться, забив при этом мяч в первом туре группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга». За «Беневенто» южноамериканец оформил уже два гола в пяти встречах, причем один из них принес команде победу над туринским «Ювентусом».

#Benevento Sports Director (Pasquale #Foggia) to SI: "We want to use the option to buy for Adolfo #Gaich". Benevento have the option to extend the loan for another year and have also the option to buy from #CSKAMoscow for €11M. #transfers