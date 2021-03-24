Несколько матчей «Монреаля» отменены из-а коронавируса

Несколько матчей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» отменены из-за коронавирусной инфекции, сообщает NHL Public Relations в Twitter.

Команда перенесла матчи как минимум до 28 марта из-за того, что два хоккеиста были включены в COVID-список.

Включение игроков в COVID-список может быть связано с рядом причин, первая и основная — тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, а также изоляция из-за появления симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения.

Таким образом, «Канадиенс» не проведут встречи против «Эдмонтона» (25 и 27 марта), а также против «Оттавы» (29 марта). Также ранее был отменен еще один поединок с «Эдмонтоном», который должен был пройти 23 марта.

Стоит отметить, что за «Канадиенс» играет российский защитник Александр Романов.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» перенесен из-за коронавирусной инфекции.