Охрана ЦСКА применила силу к журналистам во время приезда Олича

Сотрудники охраны московского ЦСКА применили физическую силу к журналистам во время приезда нового главного тренера команды Ивицы Олича на стадион «Октябрь», сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, работники службы безопасности не подпускали представителей СМИ поближе ко входу на арену.

«Я пообщался с двумя сотрудниками охраны, и они рассказали, что поступил приказ сверху не подпускать представителей СМИ», — сообщил корреспондент «Спорт-Экспресса» Артем Бухев.

Журналист отметил, что перед приездом хорватского специалиста сотрудник пресс-службы красно-синих подошел к журналистам РИА «Новости», попросил их не снимать прибытие Олича и убрать оборудование.

«На вопросы журналистов не отвечал. Когда Олич прибыл, мы вместе начали снимать этот момент. Служба охраны пыталась пресечь съемку. Одного из коллег повалили на землю — как он позже выразился: «поборолись в партере», — сообщил Бухев.

Армейский клуб объявил о назначении Олича на пост главного тренера 23 марта. Условия контракта не разглашаются.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Олича.