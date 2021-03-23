Охрана ЦСКА применила силу к журналистам во время приезда Олича
Сотрудники охраны московского ЦСКА применили физическую силу к журналистам во время приезда нового главного тренера команды Ивицы Олича на стадион «Октябрь», сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам журналиста, работники службы безопасности не подпускали представителей СМИ поближе ко входу на арену.
«Я пообщался с двумя сотрудниками охраны, и они рассказали, что поступил приказ сверху не подпускать представителей СМИ», — сообщил корреспондент «Спорт-Экспресса» Артем Бухев.
Журналист отметил, что перед приездом хорватского специалиста сотрудник пресс-службы красно-синих подошел к журналистам РИА «Новости», попросил их не снимать прибытие Олича и убрать оборудование.
«На вопросы журналистов не отвечал. Когда Олич прибыл, мы вместе начали снимать этот момент. Служба охраны пыталась пресечь съемку. Одного из коллег повалили на землю — как он позже выразился: «поборолись в партере», — сообщил Бухев.
Армейский клуб объявил о назначении Олича на пост главного тренера 23 марта. Условия контракта не разглашаются.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Олича.
Ивица Олич уже в Москве! ⚡— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 23, 2021
�� Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/hJ7dUOFNRl