Гинер высказался о назначении Олича главным тренером ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Функционер поприветствовал хорватского специалиста, а также заявил, что экс-нападающий армейского клуба сдержал свое обещание однажды вернуться в команду.

«Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», — приводит слова Гинера официальный сайт клуба.

Президент красно-белых отметил, что новый наставник красно-синих может рассчитывать на тренерский штаб и поддержку руководства клуба.

«Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», — добавил Гинер.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА.