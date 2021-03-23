Нобоа: говорил Дзюбе, что его никто не любит

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как они подшучивали друг над другом с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Почему Дзюба называет меня пингвиненком? Он так говорит, потому что я толстый и медленный!» — цитирует Нобоа Sport24.

Эквадорский футболист отметил, что также любил подшучивать над партнером по команде.

«Я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки», — сказал игрок «Сочи».

Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. В составе команды он принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Дзюба оценил форму сборной России и пошутил про возраст Юрия Жиркова.