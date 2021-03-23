«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников очков не набрал
«Коламбус Блю Джекетс» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Каролины».
Российский нападающий победителей Андрей Свечников в матче отличиться не смог и очков не набрал. Самым результативным игроком поединка оказались финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, который отметился двумя результативными передачами, и шведский форвард Йеспер Фаст, который записал на свой счет заброшенную шайбу и голевой пас.
Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз» перенесен из-за коронавирусной инфекции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 0:3
0:1 — Шей (Ахо, Фаст), 09:13;
0:2 — Фаст (Песке, Стаал), 26:39;
0:3 — Нечас (Ахо, Хэмилтон), 28:58.